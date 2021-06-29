Дентиньо намерен доработать свой контракт с Шахтером до конца, хотя может досрочно расторгнуть соглашение уже этим летом, сообщает журналист Бруно Андраде.

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Таким образом, бразилец останется в составе вице-чемпиона Украины до декабре 2021 года, после чего покинет клуб, поскольку не желает продлевать соглашение. Добавим, что бразильский Коринтианс хочет приобрести Дентиньо.

Отметим, что бразилец выступает за Шахтер с 2011 года. В прошлом сезоне Дентиньо сыграл 21 матч в составе "горняков" во всех соревнованиях, записав в свой актив 4 гола и 3 результативные передачи.

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