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Дентиньо не вернулся в Шахтер после отпуска

11:53 826 Читати українською
Дентиньо не вернулся в Шахтер после отпуска
Дентиньо / ФК Шахтер

Легионер "горняков" Дентиньо пока отсутствует в составе Шахтера – команда отправится на первый сбор без него.

Бразильский полузащитник Шахтера Дентиньо, которому сегодня исполнился 31 год, не вернулся в лагерь "горняков" после зимней паузы, сообщает издание Footboom.

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По сообщению некоторых СМИ, футболист находится на родине и ведет переговоры с Гремио. Официальный сайт Шахтера взамен поздравил бразильца с днем ​​рождения и заверил, что "игрок готов к новым свершениям и победам в "оранжево-черной" футболке!".

Интересно, что футболист не прошел с командой медосмотр, который был оганизовано в два этапа и, соответственно, не сможет вылететь с командой на сборы. "Оранжево-черные" уже завтра, 20 января, отправятся в Турцию, где начнут подготовку ко второй части сезона.

Напомним, после 18 туров в украинском первенстве Шахтер уверенно занимает первое место и опережает ближайшего преследователя – киевское Динамо – на 14 очков. Уже 20 февраля "горняки" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретятся с португальской Бенфикой.

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Зимние сборы Шахтер Шахтер Дентиньо Дентиньо
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