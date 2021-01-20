Бразильский полузащитник Шахтера Дентиньо, который вчера отпраздновал 32-й день рождения, рассказал о своей футбольной мечте в составе донецкой команды.

"Благодарю Бога за то, что он наградил меня здоровьем, что могу бороться за свои цели, за свою семью, тренерский штаб и партнеров по команде

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Все меня поздравляют – и сейчас в коллективе, и ночью получал много сообщений, хотя время в Бразилии отличается. За столько лет уже привык, что мой день рождения выпадает на сборы. У нас либо тренировки, либо игра.

Чего желаю сам? Крепкого здоровья себе, своей семье и счастья, как и всем партнерам по команде. Хочу выигрывать с Шахтером огромное количество титулов. Лига Европы – моя личная мечта. И, конечно, хочу продолжать становиться чемпионом в Украине", – цитирует Дентиньо официальный сайт "горняков".

Напомним, Дентиньо присоединился к Шахтеру летом 2011 года. В составе "горняков" провел 177 поединков и забил 26 голов. В его копилке 6 золотых медалей УПЛ, 5 Кубков Украины и 4 Суперкубка. В текущем сезоне провел 8 матчей, в которых забил 3 мяча. Его контракт с донецким клубом завершается летом 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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