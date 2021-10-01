Полузащитник Шахтера Дентиньо, похоже, не планирует продолжать выступления в украинском гранде, ведь имеет вариант с возвращением на родину.

32-летний бразилец может оказаться в Коринтиансе, сообщает Torcedores. Полузащитник уже несколько месяцев ведет переговоры с "народной командой".

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Если Коринтианс и Дентиньо согласуют детали контракта, то бразильцы смогут подписать футболиста абсолютно бесплатно. Его контракт с Шахтером заканчивается уже в декабре этого года, а о заключении нового официально не сообщалось.

Напомним, хавбек является воспитанником клуба из Сан-Паулу. Именно оттуда он в 2011 году перебрался в донецкий клуб, где успел провести 194 поединка (28 голов и 16 ассистов). В текущем сезоне Дентиньо имеет мало игровой практики – 65 минут в четырех матчах.

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