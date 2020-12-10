В комментариях к новости в Instagram, в которой шла речь о переговорах бразильца с неназванного клубом из Японии, Дентиньо коротко написал "Ложные новости".

Дентиньо нашел экзотический вариант "бегства" из Шахтера, – СМИ

Ранее неоднократно появлялись новости, что жена футболиста не хочет оставаться в Украине и вместе с детьми сейчас проживает в Бразилии. Будущее Дентиньо должно быть решено в январе-феврале 2021 года.

Напомним, бразилец выступает за Шахтер с июля 2011 года и провел за "горняков" 175 матчей. Дентиньо сумел отличиться в воротах Реала и помог Шахтеру одержать вторую победу над мадридским клубом (2:0).

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