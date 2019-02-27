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Дентиньо и Веллингтон Нем вернулись в общую группу Шахтера

27 февраля 23:43 8 Читати українською
Дентиньо и Веллингтон Нем вернулись в общую группу Шахтера
Дентиньо и Веллингтон Нем / Фото: ФК Шахтер

Бразильские полузащитники Шахтера Дентиньо и Веллингтон Нем готовы помочь команде в матче против Черноморца

Шахтер продолжает подготовку к матчу 20-го тура УПЛ против Черноморца.

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На сегодняшнем тренировке в общей группе были бразильские полузащитники Дентиньо и Веллингтон Нем.

По индивидуальной программе продолжают работать защитник Иван Ордец и голкипер Алексей Шевченко.

Напомним, что выездной матч с Черноморцем горняки сыграют в субботу 2 марта. Начнется поединок в 17:00.

Украина20 тур

Черноморец - Шахтер: Суббота 02 марта 2019

Черноморец
до матча
2
дн
:
16
час
:
36
мин
Шахтер
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Шахтер Шахтер Алексей Шевченко Алексей Шевченко Черноморец - Шахтер Дентинью Дентинью Иван Ордец Иван Ордец Веллингтон Нем Веллингтон Нем
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