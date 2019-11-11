Дентиньо: Фанаты Динамо трижды издали обезьяноподобные звуки – это был худший день в моей жизни

Нападающий Шахтера Дентиньо прокомментировал расистский скандал во вчерашнем матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

"Я не хотел комментировать то, что произошло вчера, но не могу игнорировать столь серьезную тему. Я занимался делом, которое люблю больше всего в жизни – играл в футбол, но, к сожалению, этот день стал худшим в моей жизни. В течение игры толпа сторонников соперника трижды издала обезьяноподобные звуки, дважды они были направлены на меня.

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Эти сцены не покидают мою голову. Я не мог спать и много плакал. Вы знаете, что я чувствовал в этот момент? Восстания, грусть и нежелание знать, что сегодня существуют еще такие предубежденные люди. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки", – написал Дентиньо в инстаграме.

Напомним, из-за реакции на поведение фанатов Динамо с поля был удален капитан Шахтера Тайсон. "Горняки" сумели довести матч до победы и оторвались от Динамо на 13 очков.

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