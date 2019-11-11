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Дентиньо: Фанаты Динамо трижды издали обезьяноподобные звуки – это был худший день в моей жизни

16:02 113 Читати українською
Дентиньо: Фанаты Динамо трижды издали обезьяноподобные звуки – это был худший день в моей жизни
Дентиньо / ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Дентиньо прокомментировал расистский скандал во вчерашнем матче 14-го тура УПЛ против Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Я не хотел комментировать то, что произошло вчера, но не могу игнорировать столь серьезную тему. Я занимался делом, которое люблю больше всего в жизни – играл в футбол, но, к сожалению, этот день стал худшим в моей жизни. В течение игры толпа сторонников соперника трижды издала обезьяноподобные звуки, дважды они были направлены на меня.

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Эти сцены не покидают мою голову. Я не мог спать и много плакал. Вы знаете, что я чувствовал в этот момент? Восстания, грусть и нежелание знать, что сегодня существуют еще такие предубежденные люди. Спасибо всем за ваши сообщения поддержки", – написал Дентиньо в инстаграме.

Напомним, из-за реакции на поведение фанатов Динамо с поля был удален капитан Шахтера Тайсон. "Горняки" сумели довести матч до победы и оторвались от Динамо на 13 очков.

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Eu não queria comentar sobre o que aconteceu ontem, mas acho que não posso me calar diante de algo tão grave. Eu estava fazendo uma das coisas que mais amo na minha vida, que é jogar futebol e, infelizmente, acabou sendo o pior dia da minha vida. Durante o jogo, por três vezes, a torcida adversária fez sons que lembravam macacos, sendo duas vezes direcionadas a mim. Essas cenas não saem da minha cabeça. Não consegui dormir e já chorei muito. Sabe o que eu senti naquele momento? Revolta, tristeza e nojo de saber que ainda existem pessoas tão preconceituosas nos dias de hoje. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio e manifestações de carinho. #noracism #nãoaopreconceito

Публикация от Dentinho (@mlkdentinho)

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10:42
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Дентиньо Дентиньо
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