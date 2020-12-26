Полузащитник Шахтера Дентиньо может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

31-летний игрок заинтересовал Коринтианс. Клуб готов побороться за него уже этой зимой, сообщает Meu Timao.

Дентиньо категорически отреагировал на слухи относительно своего ухода из Шахтера

Бразильцы пристально следят за отношениями Шахтера и Дентиньо, ведь у того заканчивается контракт летом 2021-го. Соответственно, игрок сможет с января подписывать предварительное соглашение с другим клубом. Также Коринтианс, по информации источника, рассматривает возможность досрочного расторжения контракта уже зимой. В таком случае бразильцам придется заплатить компенсацию "горнякам".

Заметим, что именно Коринтианс является родным клубом для Дентиньо. Оттуда он в 2011 году перебрался в Шахтер, где провел почти 180 матчей. В текущем сезоне он имеет немного игровой практики – 8 неполных матчей и 3 забитых мяча.

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