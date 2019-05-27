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Дентиньо – лучший игрок 31-го тура УПЛ

14:56 8 Читати українською
Дентиньо – лучший игрок 31-го тура УПЛ
Дентиньо / фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Дентиньо был признан лучшим игроком 31-го тура УПЛ.

52’ Дентиньо
57’ Дентиньо
78’ Тете
80’ Дентиньо
 
52’ Дентиньо
57’ Дентиньо
78’ Тете
80’ Дентиньо

УПЛ сообщила на своем официальном сайте, что полузащитник Шахтера Дентиньо признан лучшим игроком 31-го тура.

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Бразилец отметился хет-триком в матче против Мариуполя, и помог Шахтеру разгромить азовцев. Добавим, что "горняки" оформили чемпионство за 3 тура до конца чемпионата.

В следующем туре Шахтер приедет в гости во Львов. Матч состоится 30 мая, начало игры в 19:30.

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Шахтер Шахтер Дентиньо Дентиньо Шахтер - Мариуполь
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