Дентиньо – лучший игрок 31-го тура УПЛ

Полузащитник Шахтера Дентиньо был признан лучшим игроком 31-го тура УПЛ.

УПЛ сообщила на своем официальном сайте, что полузащитник Шахтера Дентиньо признан лучшим игроком 31-го тура.

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Бразилец отметился хет-триком в матче против Мариуполя, и помог Шахтеру разгромить азовцев. Добавим, что "горняки" оформили чемпионство за 3 тура до конца чемпионата.

В следующем туре Шахтер приедет в гости во Львов. Матч состоится 30 мая, начало игры в 19:30.

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