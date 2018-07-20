Денисов: Всем клубам нашего пула были предложены одинаковые финансовые условия

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов рассказал о тонкостях переговоров между трансляторами и клубами и о начислении бонусов за предоставление ТВ-прав.

"В УПЛ нет одного пакета медиаправ, пресловутого пула, поэтому каждое лето приходится вести переговоры и переподписывать контракты с клубами. Ранее цифры в контракте зависели от многих факторов. Но в этом году был предложен новый подход.

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Всем, от грандов до новичков, были предложены абсолютно одинаковые финансовые условия. То есть - фиксированный платеж, который гарантированно получит каждый клуб.В ФИФА его называют "performance bonus". Он достаточно небольшой.

Но в дальнейшем клуб может заработать деньги, если займет место в первой шестерке. Нам интересно, чтобы команды сражались за места, а это в свою очередь будет приносить им денежные бонусы. Хорошие бонусы", – рассказал Денисов Footboom.

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