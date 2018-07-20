toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Денисов: Всем клубам нашего пула были предложены одинаковые финансовые условия

18:04 26 Читати українською
Денисов: Всем клубам нашего пула были предложены одинаковые финансовые условия
Александр Денисов / Официальный сайт каналов Футбол 1 и Футбол 2

Генеральный директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов рассказал о тонкостях переговоров между трансляторами и клубами и о начислении бонусов за предоставление ТВ-прав.

"В УПЛ нет одного пакета медиаправ, пресловутого пула, поэтому каждое лето приходится вести переговоры и переподписывать контракты с клубами. Ранее цифры в контракте зависели от многих факторов. Но в этом году был предложен новый подход.

Телеканалы Футбол 1/2 будуть транслировать Серию А вместо Ла Лиги

Всем, от грандов до новичков, были предложены абсолютно одинаковые финансовые условия. То есть - фиксированный платеж, который гарантированно получит каждый клуб.В ФИФА его называют "performance bonus". Он достаточно небольшой.

Но в дальнейшем клуб может заработать деньги, если займет место в первой шестерке. Нам интересно, чтобы команды сражались за места, а это в свою очередь будет приносить им денежные бонусы. Хорошие бонусы", – рассказал Денисов Footboom.

Гримм: Единый ТВ-пул будет с сезона 2019/20

Теги
Александр Денисов Футбол 1 Футбол 2 телевидение
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Прикарпатье
18:30
Балканы
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук