Бывший директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сожалеет, что оказался среди тех, кто в свое время недооценил угрозу со стороны России.

"Большая вина каждого из нас, в том числе и моя , что мы недооценивали события и последствия произошедшего в 2014-м. Нет никакого известного телефона или автомобиля российского производства. Все что они умеют – убивать. Это Чечня, Грузия или мы.

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Только два года назад моя мама уехала с оккупированной территории. Она продолжала находиться там, ведь живет там всю жизнь. Понимал, что не мог сильно кичиться общественной позицией, потому что потом маме ночью в дверь постучатся, и кто я после этого?

В Донецке осталась квартира, но понимаю, что с ней нужно попрощаться", – сказал Денисов в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Александр Денисов родился в городе Енакиево Горловского района Донецкой области.

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