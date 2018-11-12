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Денисов: VAR в Лиге чемпионов нужен как раз для таких как Кашшаи

13:05 42 Читати українською
Денисов: VAR в Лиге чемпионов нужен как раз для таких как Кашшаи
Виктор Кашшаи / соцсети

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов прокомментировал работу венгерского арбитра Виктор Кашшаи, который ошибочно назначил пенальти во время матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

"Шахтер в Манчестере не стал себе изменять, не ставил себе целью закрыться, но выйти в контратаки в игре против Манчестер Сити так и не смог. Как итог: слишком много ошибок и разгромный результат. Трудно сравнивать Шахтер с Манчестер Сити, как и чемпионат Украины с английской Премьер-лигой.

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Первый пенальти в ворота Шахтера стал поводом для УЕФА задуматься о введении VAR уже в этом сезоне. VAR раз нужен для таких как Кашшаи. Шахтер сейчас переживает период перестройки, поэтому "горняки" не смогли сыграть против Манчестер Сити так, как это было в прошлом году.

Главное – сделать правильные выводы, тем более для Шахтера все еще может закончиться хэппи эндом. Если чемпион Украины хорошо проведет два последних тура, то евровесна от него никуда не денется", – рассказал Денисов в эфире телеканала "Футбол".

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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Теги
Виктор Кашшаи Виктор Кашшаи Видеоассистент арбитра (VAR) Манчестер Сити - Шахтер Шахтер Шахтер Лига чемпионов Александр Денисов Арбитры
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