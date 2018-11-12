Денисов: VAR в Лиге чемпионов нужен как раз для таких как Кашшаи

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов прокомментировал работу венгерского арбитра Виктор Кашшаи, который ошибочно назначил пенальти во время матча Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Шахтером.

"Шахтер в Манчестере не стал себе изменять, не ставил себе целью закрыться, но выйти в контратаки в игре против Манчестер Сити так и не смог. Как итог: слишком много ошибок и разгромный результат. Трудно сравнивать Шахтер с Манчестер Сити, как и чемпионат Украины с английской Премьер-лигой.

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Первый пенальти в ворота Шахтера стал поводом для УЕФА задуматься о введении VAR уже в этом сезоне. VAR раз нужен для таких как Кашшаи. Шахтер сейчас переживает период перестройки, поэтому "горняки" не смогли сыграть против Манчестер Сити так, как это было в прошлом году.

Главное – сделать правильные выводы, тем более для Шахтера все еще может закончиться хэппи эндом. Если чемпион Украины хорошо проведет два последних тура, то евровесна от него никуда не денется", – рассказал Денисов в эфире телеканала "Футбол".

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