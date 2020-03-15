Денисов: В тендер на АПЛ мы шли вместе со своим прямым конкурентом

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов поделился мыслями по вопросу телетрансляций в Украине.

"Мы остаемся на своей позиции. Мы подписали контракт на 3 года и являемся официальным телетранслятором. Мы планируем его соблюдать и ожидаем, что порядок будет установлен в самой УПЛ. В апреле ожидаются новые выборы президента лиги. Томас Гримм не будет выдвигать свою кандидатуру на продление полномочий. Соответственно, УПЛ ждет новый руководитель и лидер, который, надеюсь, сможет сдвинуть эту историю с мертвой точки.

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Возможна ли ситуация, когда мы будем покупать права на ключевые события в партнерстве с конкурентами? Это абсолютно нормальная ситуация. Раньше я этого нигде не озвучивал, но сейчас могу сказать, что в тендер на АПЛ мы шли вместе со своим прямым конкурентом. Например, Setanta Sports – с одной стороны мы выглядим конкурентами за футбольный контент, с другой – группу каналов "Футбол 1/2/3" и Setanta Sports провайдеры продают как отдельно, так и общим пакетом, что приносит прибыль и одной, и другой группе .

Еще один пример – это Megogo, который приобрел права на три чемпионата и перепродал их нам для платной дистрибуции каналов. В свою очередь, Megogo заработал на этом определенную сумму, как минимум, вернув потраченное на этот контент", - сказал Денисов в интервью изданию Детектор М.

Напомним, выборы президента УПЛ должны состояться 6 апреля. Действующий руководитель Томас Гримм не смог договориться с клубами о создании единого Телепул.

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