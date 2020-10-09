"Как издевательски может вывернуть на изнанку наши ожидания коронавирус, мы уже увидели на примере опустошённой эпидемией сборной в игре с Францией.

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В Шахтере, накануне Лиги Чемпионов, сейчас реально все критически сложно. Минус 9 игроков основы. Пока 9. Говорили вечером с Сергеем Палкиным. Есть вероятность, что могут быть инфицированы ещё несколько игроков.

При самых оптимистических прогнозах, футболисты, у которых выявлен коронавирус, смогут вернуться к тренировкам не раньше чем через 10-14 дней. Абсолютно нет сейчас понимания, кто в итоге будет готов лететь в Мадрид на матч с Реалом", – отметил Денисов в заметке на своей странице Facebook.

Напомним, уже 21 числа "горняки" сыграют с Реалом в первом туре Лиги чемпионов, начало игры в 22:00.

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