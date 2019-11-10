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Денисов рассказал, сколько стоила трансляция матча Украина – Португалия

11:45 95 Читати українською
Денисов рассказал, сколько стоила трансляция матча Украина – Португалия
Александр Денисов / Фото из открытых источников

Генеральный директор телеканала Футбол Александр Денисов обнародовал стоимость показа матча сборной Украины.

"Если приезжает техника на стадион, а это около 20 камер, которые снимают саму трансляцию и 7-8 камер, которые снимают пост-шоу, то есть студии до и после матча, – то есть уже около 30 камер, то цена варьируется от 12 тыс. до 15 тыс. долларов.

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Кроме того задействовано много персонала, которому также нужно платить гонорары. Но есть еще один нюанс: чтобы эту технику пустили на стадион, нужно отдать 3-4 Porsche Panamera Hybrid", – рассказал Денисов в программе "Авто ГОЛ".

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