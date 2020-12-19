"Таких планов нет. Я занимаюсь тем, что возглавляю телеканалы "Футбол 1/2/3", веду свои авторские программы. Чувствую, что это дело всей моей жизни.

Луческу хочет, чтобы Че Че вернулся в Динамо, – Денисов

Очень рад и надеюсь, что на этом пути приношу пользу и в развитии медиа, и в развитии украинского футбола в целом, и в мироощущении самого себя, в том, где я нахожусь и что делаю", – сказал Денисов в авторской программе "Денисов TIME" .

Напомним, Александ начал карьеру на ТВ в начале 2000-х гг. Работал редактором и ведущим программы "Футбольный уик-энд", а впоследствии возглавил спортивную редакцию телеканала "Украина". В 2008 году стал директором специализированного телеканала "Футбол" и телеведущим "Великого футбола".

"Победы над Испанией и Швейцарией не были случайными": Шевченко – о ЧМ-2022, Лиге наций и уникальности Марадоны