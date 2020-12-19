Денисов рассказал о перспективах работы в УАФ и Премьер-лиге
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов признался, планирует ли менять род деятельности.
"Таких планов нет. Я занимаюсь тем, что возглавляю телеканалы "Футбол 1/2/3", веду свои авторские программы. Чувствую, что это дело всей моей жизни.
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Очень рад и надеюсь, что на этом пути приношу пользу и в развитии медиа, и в развитии украинского футбола в целом, и в мироощущении самого себя, в том, где я нахожусь и что делаю", – сказал Денисов в авторской программе "Денисов TIME" .
Напомним, Александ начал карьеру на ТВ в начале 2000-х гг. Работал редактором и ведущим программы "Футбольный уик-энд", а впоследствии возглавил спортивную редакцию телеканала "Украина". В 2008 году стал директором специализированного телеканала "Футбол" и телеведущим "Великого футбола".
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