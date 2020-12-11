"Как и обещал президент УАФ Андрей Павелко, ассоциация действительно подала протест на решение о техническом поражении от сборной Швейцарии. По информации, которая есть сегодня, ситуация выглядит обнадеживающе. Пока неизвестно, чем закончится эта история.

В УАФ озвучили главный аргумент УЕФА относительно технического поражения сборной Украины

Одно дело – подать заявку на протест, чтобы потом не "зафукали", что, мол, не боролись за сборную в судах. Другой вопрос: какую базу под это готовить? Сейчас невозможно озвучить всю информацию, которая готовится ассоциацией. Не все можно говорить. Скажу только, что ассоциация четко видит возможность выиграть это дело.

Команда, которая собирается воевать за отмену решения УЕФА, очень сильная и мощная. Она уже имеет опыт борьбы не только в лозаннском арбитражном суде, но и опыт сотрудничества с УАФ. Именно эти юристы выиграли дело Мораеса. Тогда стоял вопрос о техническое поражение сборной Украины. Это юристы из Испании и Швейцарии.

Подача документов пошла по ускоренной процедуре, то есть дело будет рассматриваться в сжатые сроки – можно ожидать, что это произойдет во второй половине января", – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

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