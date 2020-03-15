Денисов признался, какие футбольные программы смотрит на YouTube

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о футбольном контенте, который отслеживает на YouTube.

"Постоянно смотреть YouTube-каналы нет времени. Но я читаю текстовые отрывки из тех или иных программ. Например, инсайды из "ТаТоТаке". Это всегда интересно. Оттуда болельщик может почерпнуть информацию о том, кто что слышал. Журналистика сейчас базируется на заголовке и на инсайде. Из развлекательных шоу это "Трендец", "Бомбардир" или "Легионер".

Денисов: В тендер на АПЛ мы шли вместе со своим прямым конкурентом

Кроме аналитических проектов, есть более желтые каналы футболистов: например, "Миля". YouTube у нас сейчас составляет часть зрительской потребительской корзины. Но в целом, когда говорят, что YouTube "снес" классическое футбольное ТВ и теперь будет только YouTube, вспоминаются слова героя фильма "Москва слезам не верит": "Скоро не будет ни газет, ни театра, одно сплошное телевидение". Однако, довольно легко посмотреть на то, кто является лидером в YouTube по количеству подписчиков – это безусловно телеканалы "Футбол", – сказал Денисов в интервью изданию Детектор М.

Напомним, Александр начинал редактором и ведущим программы "Футбольный уик-энд". Впоследствии возглавил спортивную редакцию телеканала "Украина". В 2008 году стал директором канала "Футбол". Через три года в эфире появился еще один телеканал "Футбол+". После ребрендинга в ноябре 2013-го они стали называться "Футбол 1" и "Футбол 2". В феврале 2020 года заработал "Футбол 3".

Золоті 60-ті і сива давнина: колиска Динамо, трагедія проклятого капітана, 383 голи і ще 27 фото "старої школи"