"Некоторые клубы транслируют матчи на YouTube. Мне кажется, пока они будут так делать – у нас будут исчезать клубы и спортивные редакции на телеканалах. Потому что одни могут делать трансляции на YouTube, а мы и вы, наши подписчики, вместе развиваем украинский футбол, инвестируем в него наши средства.

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Все, что неестественно, рано или поздно закончится плохо. Владельцы клубов зададут вопрос менеджмента: где доходы? И если этих доходов не будет, если доходы не будут расти из года в год, каждый будет иметь риск на следующий день проснуться, а в городе не окажется любимой команды. Так страдают болельщики Металлиста и Днепра. Карпаты – также конкретный пример. Команды больше нет", – сказал Денисов в проекте "Денисов TIME" на YouTube-канале "Великий футбол".

Напомним, недавно каналы "Футбол" исчезли из кабельных сетей и доступны теперь только по индивидуальной подписке или на некоторых платформах. В то же время матчи Динамо, СК Днепр-1 и Зари можно просматривать в свободном доступе в прямом эфире в YouTube.

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