"С Динамо меньше спроса в Лиге чемпионов, чем с Шахтера. Нет того ожидания, к которому 20 лет назад нас приучил киевский клуб. Для Динамо, возможно, сезон уже состоялся. Киевляне вышли из непростой ситуации в квалификации и попали в групповой этап. Уже по сути все состоялось. Они уже никому ничего не должны.

"Если завтра Шахтер пригласит Луческу, он приедет": Денисов объяснил, почему румын может покинуть Динамо ради "горняков"

Ждать от Динамо результата в Лиге чемпионов после матчей с Яблонцем не стоит. Нужно, чтобы память у болельщиков была длиннее. Луческу – не Йода. Он в футбол не сыграет. И выше своего ресурса он тоже прыгнуть не может. Луческу – не волшебник. Этот сезон доказал. В Лиге чемпионов чуда не произошло.

Первое место в чемпионате обусловлено тем, с чем сейчас борется Шахтер. Все достаточно очевидно и с точки зрения результата против такой Барселоны.

Наверное теперь будет меньше разговоров о крупных трансферах: как продают Миколенко и Супрягу. Если бы хотя бы за каждый забитый гол Супряге добавляли миллион в трансферную стоимость, то увы... Семь миллионов с нулем голов в чемпионате Украины – выглядит чей-то фантазией, либо умыслом, чтобы куда-то парня продать", – поделился Денисов в собственном шоу на YouTube Денисов Time.

Заметим, после 4-х туров ЛЧ Динамо расположилось третьим в группе G с одним пунктом и уже потеряло всякие шансы на выход в 1/8 финала. Теперь киевляне будут бороться за путевку в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем, у которого тоже один зачетный балл.

Динамо і 0:4 від Барселони: причини нокауту команди Луческу та непомітний герой із феноменальною статистикою