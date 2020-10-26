"Ювентус играл сам с собой. Он не то чтобы не замечал Динамо, он иначе просто играть не может. Есть впечатление, что Ювентус играл без главного тренера: Пирло пока футболист, это чувствуется.

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Просто на поле вышли футболисты и сыграли так, как если бы Мората вышел с пацанами во двор своего дома. Впечатление, что весь матч Юве ехал на второй скорости. Не потому что не спешил, а потому что ехать иначе сейчас не может. И таким он будет в ближайшее время, пока идет перестройка.

Ювентус сейчас – это не "Старая синьора". Скорее, беременная синьора, которая в силу обстоятельств вынуждена быть аккуратной. Могла ли прыткая молодая девушка по имени Динамо обыграть такую ​​синьору? На мой взгляд, нет. У синьоры большой жизненный опыт. Она уже давно ни за кем не бегает. Она привыкла, что бегают за ней", – поделился Денисов в эфире Великого футбола.

Напомним, что Ювентус уверенно переиграл Динамо (2:0) в матче 1-го тура Лиги чемпионов благодаря дублю Мората

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