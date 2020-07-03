Денисов: История о том, что Ахметов разбил машины игроков Шахтера – это красивая легенда

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов развенчал миф о том, как Ринат Ахметов мотивировал игроков Шахтера.

"Ринат Ахметов – человек классически правильных взглядов. Очень корректный, спокойный. Безусловно, он очень успешен. Но за всем этим стоит огромное трудолюбие.

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История о том, что Ринат Ахметов после неудачного матча Шахтера разбил машины игроков команды? Это легенда. Очень красивая история, которая могла бы украсить любой фильм Тарантино. Но это просто выдумка", – вспомнил Денисов в радиопрограмме Слава +.

Напомним, Ахметов занимает должность президента Шахтера с 1996 года, а донецкий клуб во времена его правления стал самым титулованным клубом Шахтера.

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