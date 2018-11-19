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УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ АНГЛИЯ - ХОРВАТИЯ

Денисов: Хорошо, что сборная Украины проиграла сейчас, когда можно экспериментировать

13:38 26 Читати українською
Денисов: Хорошо, что сборная Украины проиграла сейчас, когда можно экспериментировать
Александр Денисов / Сайт каналов Футбол 1 и Футбол 2

Генеральный директор каналов Футбол 1/2 Александр Денисов прокомментировал поражение Украины от Словакии (1:4).

"Никто не хотел проигрывать, но на завершающей стадии Лиги Наций случился неприятный результат, который нужно принять и, возможно, простить. Мне показалось, что сборная Украины не ожидала такой агрессивной игры от сборной Словакии. Поражение нашей национальной команды было, как эффект контрастного душа, но, несмотря на горечь поражения, этот душ случился вовремя.

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Хорошо, что проиграли сейчас, когда есть возможность экспериментировать и ошибаться. Последствия были бы более болезненными, если бы такое поражение мы получили в квалификации к ЕВРО. Пусть этот горький опыт пойдет в копилку будущих успехов сборной", – цитирует Денисова сайт каналов Футбол 1 и Футбол 2.

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Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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Теги
Украина Украина Сборная Украины Словакия - Украина Словакия Словакия Александр Денисов
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