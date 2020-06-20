Денисов: Если вице-президент Ворсклы недоволен доходами, то причину он может найти, посмотрев в зеркало

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов отреагировал на слова вице-президента Ворсклы Олега Лисака о возможной смене телетранслятора.

"Прочитал высказывания господина Лысака относительно недовольства уровнем ТВ- доходов и потенциальной смены телетранслятора. Хочется сказать вице-президенту Ворсклы, что эти заявления выглядят крайне странно.

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Для начала, пусть Лысак посмотрит в документы. Там он с удивлением обнаружит, что, начиная с сезона 2019/20 у Ворсклы нет прямого контракта с телетранслятором. Контракт на медиа права у Ворсклы с Премьер-лигой. Поэтому, если Лысак хочет что-то революционно менять в жизни Ворсклы, то он может поменять не телетранслятора, а Лигу.

А если господин Лысак недоволен доходами, то причину он может найти, посмотрев в зеркало. Контракт Ворсклы с УПЛ подписан по такой же схеме, как и ранее подписывался с телеканалом "Футбол": чем выше место занимает команда, тем больше денег она получает. Вопрос комплектования команды и ее спортивных достижений, в том числе ответственность менеджера Лысака. Не помню возмущений со стороны Лысака в сторону телеканалов "Футбол", когда Ворскла занимала место в первой шестерке, получая по спортивному принципу доходы от телеканалов "Футболов" значительно выше других.

Что касается телетранслятора, то ответственно заявляю, что несмотря на все потери, связанные с пандемией коронавируса, мы не уменьшим суммы платежей клубам за телеправа. На прошлой неделе мы уведомили УПЛ, что телеканалы "Футбол" выполнят все финансовые обязательства перед клубами в полном объёме", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак предположил, что другой телеканал мог бы дать клубам гораздо больше и выразил готовность к сотрудничеству с новым телетранслятором.

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