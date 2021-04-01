"Частично прав был Артем Федецкий, когда сказал, что нашей сборной в матче с казахами не хватало кулака. На самом деле, кулак был вчера совсем рядом, буквально на расстоянии протянутой руки.

Федецкий сравнил поединок с Казахстаном с матчем против Франции, вспомнив о футбольном бумеранге

После первого тайма мы еще улыбались. А вот после второго было ощущение, что кулаком получили как раз мы. Как следствие, тема сборной сейчас болит. Чего не хватало нашей команде, кулака, а, может, пинка – вопрос дискуссионный", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Instagram, опубликовав фото со стадиона с известным украинским боксером Александром Усиком.

Напомним, после трех матчей в активе сборной Украины три очка. В группе D подопечные Шевченко занимают второе место и отстают от Франции уже на 4 пункта.

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