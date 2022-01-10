"Наконец-то это произойдет! Давно хотели, и вот в это межсезонье телеканалы Футбол организуют в Турции футбольный турнир и трансляцию всех матчей. Событие для нас неординарное, в том смысле, что раньше мы проводили исключительно трансляции, а сейчас это организация всего мероприятия длиной в 10 дней, аренда стадионов, регистрация турнира в турецкой Федерации, судьи, согласование с участниками дат матчей, и, опять же, подготовка прямых трансляций.

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В общем, хлопот сейчас немало, но нам очень интересно сделать это межсезонье более ярким. Мы назвали турнир "Winter Cup 2022", в нем примут участие клубы УПЛ и Первой лиги. Это будут динамично развивающиеся команды и команды, объявившие о масштабном рестарте. Все сыграют со всеми. Старт турнира в начале февраля.

У нас уже есть партнеры и спонсоры турнира, скоро мы обо всех и обо всем расскажем, даты турнира, формат, какие клубы сыграют. Новостей будет много", – написал Денисов в своем Instagram.

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