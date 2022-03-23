Денисов анонсировал возобновление работы каналов "Футбол"
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил о возобновлении вещания.
"Друзья, имеем для всех такую новость. В четверг, 24 марта, в 18:00 мы восстанавливаем вещание "Футболов". Начинаем сразу с прямых трансляций сборных, впоследствии добавим в эфир другие турниры и "Футбол News". Будем пытаться ежедневно предоставлять вам позитивный настрой, он сейчас всем нам очень необходим.
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Каналы "Футбол" по-прежнему доступны в кабельных сетях, на платформе Oll.tv и у спутникового оператора Xtra TV. Чтобы технически запустить каналы, коллектив за эти несколько дней сделал почти невозможное. Но военное время не дает никаких гарантий стабильного вещания.
Прошу с пониманием отнестись к возможным техническим моментам, как пример, в случае воздушной тревоги, работники и комментаторы должны оставить рабочие места и идти в бомбоубежище, ну и так далее. Но уверен, что в общем-то, объяснять сегодняшние реалии никому из вас не нужно.
Так что хорошая новость, что мы начинаем. Стартуем с live матча Лиги наций Молдова – Казахстан, а затем прямая трансляция игры плей-офф на чемпионат мира Португалия – Турция. Приятного! Все будет Украина", – написал Денисов на своей странице в социальной сети Facebook.
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