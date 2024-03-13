"То, что произошло, действительно стало для всех нас большим сюрпризом. Потому что клуб точно не готовил замену Юрию Калитвинцеву. Вы же видите сейчас то, что происходит у нас. Почувствовал человек усталость, не стал цепляться за кресло, как это бывает. Тренер сделал такой принципиальный шаг и решил подать в отставку самостоятельно.

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Это очень непростая ситуация и для Буткевича, потому что вы видели в многочисленных интервью, что он очень доверял Юрию Калитвинцеву, очень верил, что ему удастся пройти этот, скажем так, испытательный момент, очень тяжелый первый сезон в УПЛ. Поэтому для него это тоже такой шок.

Знаете, бывают ситуации, когда конфликтуют, например, президент и тренер. Президент устает от тренера, тренер цепляется за кресло. Тут – шок, стресс, первые потери в начале второй части чемпионата, приходит человек, говорит: "Я больше не могу". Для Буткевича это действительно очень тяжелая ситуация, он и в интервью об этом говорит, что ему тяжело с людьми расставаться. Но он увидел, что действительно Юрий Николаевич не потянет сейчас психологически эту историю.

Как проходили переговоры об отставке Калитвинцева? Это был сначала созвон. Именно во время этого телефонного разговора было озвучено решение Калитвинцева. Затем уже состоялась очная встреча, пожали руки. Юрий Николаевич попрощался с командой, его в лагере Полесья уже нет. Он уже покинул команду, покинул загородную базу", – рассказал Денисов в эфире YouTube-канала УПЛ ТВ.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера Полесья стал наставник Звягеля Сергей Шищенко.

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