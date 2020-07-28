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Денисов – о реакции Ахметова на тренера Динамо: Луческу не входит в круг интересов президента Шахтера

13:51 - Читати українською
Денисов – о реакции Ахметова на тренера Динамо: Луческу не входит в круг интересов президента Шахтера
Ринат Ахметов и Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Директор ТК Футбол Александр Денисов пообщался с владельцем Шахтера о Мирче Луческу.

"Может, я кого-то немного разочарую, но президент Шахтера, которого я услышал, сконцентрирован на ближайшем, и Мирча Луческу не входит в круг интересов Рината Ахметова.

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Ему интересно выступление в Лиге Европы, как сможет сыграть Сикан, Витао и другие молодые футболисты, включая Сиприано и всех остальных. Президент Шахтера сосредоточен исключительно на своей команде и старте следующего сезона.

Поэтому разговор о Луческу вышел молниеносным. Он сказал: "Прокомментирую позже, на позитиве после окончания евросезона". Тогда мы запишем большое интервью", – рассказал Денисов для ТК Футбол.

Напомним, Мирча Луческу в течение 12 лет возглавлял Шахтер, поэтому его назначение наставником Динамо вызвало резонанс в обществе.

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Ринат Ахметов Александр Денисов Мирча Мирча Луческу Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
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