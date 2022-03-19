Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов выразил разочарование тем, что не все в мире до конца понимают весь ужас происходящего в Украине в данный момент.

"Фанаты Аталанты во время матча вывесили на трибуне плакат, где Миранчук и Малиновский держатся за руки.

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У меня впечатление, что они просто не понимают на самом деле, что происходит в Украине и какой здесь беспредел творит россия. За 20 дней затмить Гитлера – надо было очень постараться, залить кровью всю нашу страну", – сказал Денисов в программе "Денисов Time".

Напомним, во время матча 1/8 финала Лиги Европы против Байера на трибунах стадиона Аталанты вывесили баннер, на котором изображены Руслан Малиновский и Алексей Миранчук. Очевидно, это призыв к дружбе между украинцами и россиянами. Важно помнить, что Миранчук никоим образом публично не осудил действия Путина и его приспешников.

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