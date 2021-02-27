"Мы сегодня не заслужили поражения, особенно со счетом 1:3. Приехали сюда играть только на победу. В первом тайме я вообще не видел соперника у наших ворот, что в борьбе, что в атакующих действиях. Голевые моменты не хочу даже комментировать. Мы за 10 минут могли трижды забить со стандартов, которые наигрывали на протяжении этих дней. Обидное поражение, но я только благодарен ребятам. Они должны понимать, что ошибки в футболе бывают. Но самое главное – я увидел настоящих мужчин. Еще до матча говорил, что главное – не проиграть борьбу и подборы. Мы знали, как действует соперник.

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Не понимаю, почему постоянно говорят, что Александрия играет в бей-беги, хотя сегодня, и в целом, у нас меньше длинных передач, чем у конкурентов. А говорят о нас. Я этого не увидел. Если бы мы забили первыми, была бы другая картина. О VAR я не хотел бы говорить, потому что с первых минут мы видели, как Дениска Шурман был готов сажать нас на желтые карточки. Сначала предупреждение получил Гречишкин, потом нам дали еще 4 желтые карточки. А полтавчанам только одну, и ту в конце матча.

Это футбол. Проиграли битву, но не войну. Будем биться до конца и стараться занять то место, которое хотелось бы видеть. Реально – это 5 место. Сегодня был не наш день, нам не везло на стандартах. Очень обидно и сложно об этом говорить, ведь это все наша совместная работа. Надо забивать", – заявил Шаран в эфире программы "Тур ONLINE".

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