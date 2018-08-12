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Денис Олейник отметился дублем за финский Сейнайоки

11 августа 22:53 33 Читати українською
Денис Олейник отметился дублем за финский Сейнайоки
Денис Олійник / фото з соцмереж

Украинский нападающий Сейнайоки помог своей команде торжествовать в матче против ВПС.

Бывший нападающий сборной Украины Денис Олейник сделал дубль в матче Чемпионата Финляндии и помог своему Сейнайоки победить ВПС со счетом 2:0.

К слову, после 23 туров Сейнайоки занимают 9 место турнирной таблицы, имея в своем активе 23 пункта.

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Отметим, что это третий матч Олейника за свою новую команду.

На 43-й минуте матча украинец оказался в нужный момент, в нужном месте и добил мяч в сетку.

А под занавес второго тайма Олейник удачно прошел по флангу и точно пробил по воротам соперника.

Теги
Мир Денис Олейник Денис Олейник Сейнайоки Сейнайоки Украинцы за рубежом
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