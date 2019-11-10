Денис Олейник может вернуться в Украину

Бывший полузащитник киевского Динамо, который сейчас защищает цвета финского Сейнайоки, не исключает своего возвращения в украинский чемпионат.

"Чемпионат (Финляндии – прим.) завершился не так, как хотелось бы. Но на это есть свои причины. Во-первых, на нашу игру повлияла смена главного тренера. При прежнем наставнике Алексее Еременко мы бы вошли в первую шестерку, которая должна бороться за призовые места. А, во-вторых, на результаты команды повлияли травмы наших ведущих исполнителей. Без них было очень сложно.

Олейник: В Сейнайоки мне предложили контракт до конца карьеры

Прошлый сезон могу записать себе в актив, ведь я наконец вернул свои прежние кондиции. Мне удалось забить 10 голов из 23 командных, меня признали лучшим игроком сезона в команде, по-этому есть и положительные эмоции.

Сейнайоки предложил мне очень хороший по финским меркам контракт, но я пока не подписывал соглашение. Сейчас я чувствую в себе силы играть в чемпионате более высокого уровня. Руководителям клуба я объяснил свою позицию. Они согласны подождать моего решения. Работа по поиску клуба идет полным ходом, но о конкретике пока говорить рано, поскольку многие европейские чемпионаты в разгаре. Думаю, все прояснится ближе к концу декабря – в начале января во время зимней паузы.

Полагаю, Сейнайоки боролся бы за 6-е место в чемпионате Украины, – Олейник

Рассматриваю ли я варианты с украинскими командами? Да! Скажу больше, я как-то даже ностальгирую по отечественныму чемпионату, в котором провел много хороших сезонов. Но опять же, говорить что-то конкретное, рано", – рассказал Олейник в интервью изданию Zbirna.com.

Напомним, 32-летний воспитанник запорожского футбола начал профессиональную карьеру в киевском Динамо, за который выступал до 2008 года. Кроме столичной команды в Украине Денис успел поиграть за Арсенал, Металлист, Днепр, Десну и Гелиос, а также попробовал свои силы за рубежом в Витессе (Нидерланды) и Дармштадте (Германия).

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