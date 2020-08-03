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Деньги, срок и список запретов – в прессе появился контракт, каким Реал соблазнял Левандовски

00:14 - Читати українською
Деньги, срок и список запретов – в прессе появился контракт, каким Реал соблазнял Левандовски
Роберт Левандовски / Getty images

Мадридский Реал действительно пытался подписать Роберта Левандовски, когда он покидал Боруссию Д.

Реал активно вел переговоры с польским форвардом в декабре 2013-го, за полгода до завершения его сотрудничества с Боруссией. Королевский клуб даже подготовил личный контракт для футболиста.

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Документ был опубликован польским новостным агентством Onet Sport, сообщает Marca. Реал рассчитывал подписать с Левандовски контракт до лета 2020-го, то есть на шесть лет. Поскольку Роберт получал статус свободного агента, то мадридцы предлагали 11 млн евро подписного бонуса и зарплату в размере 9.5 млн в год.

Также, "сливочные", пытаясь минимизировать риски для здоровья игрока, прописали в контракте перечень запретов. Так, поляку запрещались бы поездки на мотоцикле, катание на лыжах, катание на моторной лодке, парапланеризм и скалолазание.

В конце концов, Левандовски отклонил предложение Реал и перешел в Баварию, где выступает до сих пор. За 6 лет поляк выиграл с мюнхенским клубом шесть титулов чемпиона Германии, а также по три национальных Кубка и Суперкубка.

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Испания Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Реал Мадрид Главное Роберт Роберт Левандовски
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