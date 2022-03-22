Наставник Вереса Юрий Вирт жертвует ценной наградой, чтобы приблизить победу Украины над российскими террористами.

47-летний специалист выставляет на аукцион свою лимитированную медаль за победу Шахтера в Кубке УЕФА. Об этом он сообщил в Facebook .

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Торги завершатся в четверг, 24 марта, в 22:00. Стартовая цена – 2 тысячи гривен, а минимальный шаг ставки – 1000 грн. Все вырученные средства Вирт передаст на поддержку Вооруженных сил Украины, продолжающих защищать наши земли от захватнических рук россиян.

"Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограниченное количество", – подчеркнул бывший голкипер.

Напомним, Шахтер одолел немецкий Вердер в финале Кубка УЕФА кампании 2008/2009 со счетом 2:1. Уже в следующем сезоне турнир назывался Лига Европы.