"Это был очень тяжелый для нас матч в психологическом плане, потому что результат стал шоком для всех игроков и для всей страны. Как-то оправдывать нас я не хочу, критика в нашу сторону заслуженная. Хочу лишь извиниться перед болельщиками за эту игру.

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У нас есть еще два матча, в которых можно исправить ситуацию. Конечно, сейчас наше психологическое состояние не самое лучшее, но мы неоднократно демонстрировали, что умеем выходить из трудных ситуаций.

Перед стартом Евро-2024 было много ожиданий и разговоров, что это лучшая сборная Украины в истории. Но это большой турнир, к которому нужно подходить несмотря на ситуацию на бумаге или "трансфермаркетах" и доказывать все своей игрой.Как показывает матч против Румынии, деньги не играют в футбол – на бумаге мы были фаворитами, но сложилось все иначе", – цитирует Довбика официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой второй поединок на чемпионате Европы Украина проведет в пятницу, 21 июня, против Словакии. Начало встречи в 16:00.

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