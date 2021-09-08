"Я очень рад оказаться здесь. Это мечта с детства, потому что я хотел играть за Реал. Я собираюсь отдать все для этого клуба и для своей семьи. В тот момент, когда я понял, что буду игроком Мадрида, я почувствовал себя очень счастливым. Я думал о своей семье, о проблемах, которые у нас были... для меня гордость – быть здесь со всеми ними. Мне пришлось бежать от войны. Моя семья очень помогла мне, и я играю именно для них. Все эти проблемы и трудности сделали меня сильнее.

Реал официально представил Камавинга

Я прихожу сюда учиться. Мне нужно показать тренеру, что я готов. Я буду очень трудно работать, чтобы играть и наслаждаться игровыми минутами. Деньги не были первым фактором. Удовольствие от игры и возможность осуществить мечту. Это был очень продуманный выбор.

Первые ассоциации с Реалом? Лига чемпионов, Роналду, Зидан, Фигу... Все великие игроки, которые прошли через этот клуб", – цитирует Камавинга официальный сайт Реала.

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