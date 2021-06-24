Бразильский полузащитник Паулинью, последним клубом которого был Гуанчжоу Эвергранд, признался, что не против снова поиграть в сине-гранатовой футболке.

Недавно 32-летний полузащитник стал свободным агентом после отъезда из Китая. По его словам, он был бы не против снова поиграть на Камп Ноу в составе Барселоны.

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"Мой приоритет – возвращение в Европу. Что касается Барселоны, то это команда, которую я хорошо знаю. Я провел там незабываемый год, как в клубе, так и в городе. Мы выиграли Лигу и Кубок Короля. Если бы у меня был еще один шанс вернуться туда, я был бы в восторге.

Если они пригласят меня, то деньги или срок контракта не станут проблемой. Тем более, что им не придется платить за мой переход. Думаю, я еще способен побороться за несколько титулов", – рассказал Паулинью Mundo Deportivo.

Напомним, бразилец перебрался в Барселону летом 2017-го, но буквально через год переехал в Гуанчжоу Эвергранд, цвета которого защищал до недавнего времени. В составе "сине-гранатовых" Паулинью стал чемпионом Испании.

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