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Денаер продолжит карьеру в Лионе

06:00 5 Читати українською
Денаер продолжит карьеру в Лионе
Джейсон Денаер / Фото: Sky Sports

Защитник Манчестер Сити Джейсон Денаер перейдет в Лион.

23-летний защитник Манчестер Сити Джейсон Денаер продолжит карьеру во Франции, сообщает журналист Кристоф Терье в своем Twitter.

По его информации, бельгийца подпишет Лион.

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Денаер провел в Манчестер Сити 6 лет, но не сыграл за клуб ни одного официального матча.

Денаер дважды был в аренде в Галатасарае, играл за Селтик и Сандерленд.

Также сообщается, что он подпишет с Лионом 4-летний контракт.

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