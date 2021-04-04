"Прекрасно знали, что у нас очень сложный соперник. Знали, что будет не лучшее поле. Но очень хотели победить. Все это вместе накладывало на нас очень большую ответственность. Команда дала положительный ответ. Только в первом тайме у нас было два удара в штангу Соломон выходил один на один с вратарем, еще было несколько моментов, которые мы не смогли реализовать, и забили один гол. Полностью контролировали игру, хорошо проявили себя как в атаке, так и в обороне, закрывали все пути к нашим воротам.

Юбилейный дубль Мораес в видеообзоре матча Ворскла – Шахтер – 0:2

Во втором тайме Ворскла чуть больше владела мячом, но не создавала явных голевых моментов. Все было так же. Был один эпизод, который арбитр превратил в штрафной. Однако мы закрывали все зоны, а команда действовала сбалансировано. Провели хороший матч и победили.

Вся команда очень хорошо себя показала. Мне очень понравилась игра Степаненко и всей команды. Тарас получил задание останавливать Ворсклу при выигрыше первого и второго мячей. Все ребята показали себя достойно, как и Степаненко. Да, он терял мяч, но причина этого – состояние поля.

Мораес забил в свой день рождения? Хочу, чтобы он забивал всегда, но, к сожалению, день рождения только раз в год. Иначе, он слишком быстро постареет. Он провел хороший матч, как и вся команда", – сказал Каштру в комментарии ТК Футбол.

После 20-ти туров УПЛ Шахтер остается на второй строчке с 42-мя очками.

Шахтер на классе обыграл Ворсклу – Мораес оформил дубль с голами-близнецами и вошел в элитный клуб бомбардиров