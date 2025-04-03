Во время конгресса УЕФА президент организации Александр Чеферин сказал, что пока клубы страны-агрессора и сборные РФ не вернутся к официальным соревнованиям. Однако он добавил, что это произойдет сразу после завершения войны в Украине, передает Diario AS.

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"Я уже много раз говорил по поводу команд и сборных из РФ. Могу повторить, чтобы не было сомнений. Возвращение РФ состоится после того, как закончится война", – неоднозначно высказался Чеферин.

Напомним, что сборная РФ и клубы из Московии отстранены с 24 февраля 2022 года после начала полномасштабной войны против Украины. Но с приходом к власти в США Дональда Трампа россияне все чаще и активнее лоббируют возвращение россиян в официальные спортивные соревнования, в частности под эгидой УЕФА и ФИФА.

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