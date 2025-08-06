Лига Европы, 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

РФШ – КуПС – 1:2

Голы: Дьедью, 61 – Оксанен, 14, Туре, 24

Риека – Шелбурн – 1:2

Голы: Янкович, 56 (с пенальти) – Боун, 58, Мартин, 70

КуПС забил два быстрых мяча в Риге – и довел игру до победы. Первый гол был забит прямым ударом со штрафного после того, как капитан РФШ Стефан Панич нарушил правила вблизи своей штрафной площади. В середине первого тайма хозяева ошиблись при элементарной перепасовке у своих ворот: защитник Мареш, отдавая пас назад вратарю, ошибся с точностью – и подарил мяч сопернику.

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Латвийцы смогли подловить и гостевого вратаря на ошибке – Йоханнес Крейдль вышел слишком далеко от ворот, и Дьедью смог забросить мяч ему за шиворот.

В другом матче Риека неожиданно уступила дома Шелбурну. На 56-й минуте Шпил отдал неудачный пас на партнера, после чего попытался добраться до мяча – и сфолил против Ндоците. Янкович легко реализовал пенальти.

Однако уже через две минуты ирландцы сравняли счет – Боун избежал офсайда, хотя хорваты еще долго спорили с арбитром по этому поводу. Второй гол гостей случился сразу после того, как у Риеки состоялись две замены – Мартин забил головой.