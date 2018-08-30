Дэмпси объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий Тоттенхэма, Фулхэма и сборной США Клинт Дэмпси завершил профессиональную карьеру.

"После долгих размышлений мы с семьей решили, что для меня пришло время уйти из футбола. Я бы хотел поблагодарить всех партнеров по команде, тренеров и персонал, с которыми мне довелось поработать.

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Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом и рад, что мне удалось это сделать. Также хочу поблагодарить всех болельщиков сборной США и клубов, за которые выступал. Вы все позволяли мне чувствовать себя как дома. Это то, что я никогда не забуду", – цитирует Дэмпси официальный сайт Сиэтла, за который 35-летний футболист выступал с 2013 года.

Дэмпси начинал карьеру в американском клубе Нью-Ингленд Революшн, после чего переехал в Англию, где выступал за лондонские Фулхэм и Тоттенхэм. На его счету 57 голов в 141 матче за сборную США. Вместе с Лэндоном Донованом он делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

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