"Реал считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня судьями, назначенными на финал Кубка Испании, который состоится завтра, 26 апреля 2025 года.

Реал готов принять сенсационное решение по финалу Кубка Испании – матч с Барселоной под угрозой срыва

Эти протесты, которые неожиданно привлекли внимание к видеороликам СМИ, защищенных правом на свободу слова, таких как Real Madrid TV, намеренно проведенных 24 часа назад против одного из участников финала, в очередной раз демонстрируют явную и очевидную враждебность и неприязнь этих судей по отношению к Реалу.

Еще более удивительные заявления, сделаны в угрожающем тоне, намекающие на единство судей, использовали для объявления о предполагаемых мероприятиях или действиях, которые далеки от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны преобладать лишь за несколько часов до футбольного события, которое привлекает внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность события, Реал надеется, что RFEF и судейское сообщество будут действовать соответствующим образом, приняв необходимые меры для защиты престижа институтов, которые они представляют", – говорится в заявлении на официальном сайте.

Напомним, что Реал отказался от участия во всех мероприятиях перед финалом Кубка Испании.

Жирона в большинстве оконфузилась с аутсайдером – MVP Цыганков упустил 2 супермомента, но создал еще и запустил гол