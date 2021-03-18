"Считаю, что шансы у Динамо и Шахтера одинаковые, даже несмотря на то, что "горняки" проиграли в первой встрече с крупным счетом. По собственному опыту знаю – шансы в футболе есть всегда, ведь это игра, на которую влияет очень много факторов. Конечно, не нужно летать в облаках – шанс пробиться в 1/4 финала и у Динамо, и у Шахтера очень невелик. Но все равно нужно бороться.

Шахтер – Рома: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Почему Динамо дома уступило Вильярреалу с таким счетом? Киевляне допустили детские ошибки в обороне при розыгрыше "стандартов". Была элементарная потеря внимания. В Испании нужно сыграть агрессивно и внимательно. Но риск должен быть разумный. Можно так уйти вперед, что получить в ответ пять мячей...

В поединке с Зарей поразила физическая готовность "бело-синих". Во многом это была репетиция игры с Вильярреалом. Хорошо уже то, что Динамо сможет выдержать высокий темп в Испании на протяжении всех 90 минут. Но важнее станет другое – необходимо обязательно забить первыми и заставить, таким образом, соперника нервничать.

Относительно Шахтера... Если "горняки" забьют быстрый мяч, то отыграть даже такой счет, как 0:3, не выглядит фантастикой. Тем более, что у Шахтера есть кому забивать, и впереди "оранжево-черные" всегда создают очень много, особенно бразильцы. Другое дело – реализация. Она будет суперактуальной и для Шахтера, и для Динамо. А вот насыет игры "горняков" в обороне у меня есть тревога. Как я понимаю, снова будет отсутствовать Степаненко, а без него там мало порядка. Ведь пропускать дома Шахтеру нельзя – забить пять мячей такой Роме точно не удастся.

Вильярреал и Рома – это не Барселона с Ливерпулем. Нужно бороться и верить в успех до конца, а также заставить оппонентов потерять эту веру, что очень важно", – сказал Демьяненко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся уже сегодня, 18 марта. Шахтер стартует в 19:55, а Динамо в 22:00.

Вильярреал – Динамо: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу