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Демьяненко: В этом году сборная ветеранов Украины сыграла немало матчей с военными

11:23 8 Читати українською
Демьяненко: В этом году сборная ветеранов Украины сыграла немало матчей с военными
Демьяненко в сборной ветеранов Украины / ФФУ

Итоги выступлений сборной ветеранов Украины подвел главный тренер команды Анатолий Демьяненко.

"С каждым годом все интереснее становится программа и шире – география выступлений сборной ветеранов. О команде уже прекрасно знают, у нас всегда есть много приглашений из разных городов, все хотят подарить болельщикам праздник общения с игроками, а местным футболистам – дать возможность проверить мастерство.

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В этом году к нам присоединились Сергей Шищенко, Виталий Мандзюк, Евгений Луценко, Юрий Вирт, Сергей Федоров и другие известные игроки. Молодежь дополняет опыт – самым возрастным игроком остается Мирон Маркевич, которого мы всегда рады видеть на матчах.

В этом году мы очень много матчей провели с военными. В Кропивницком – со спецназовцами, в Краматорске – с десантниками, на Киевщине – с полицейскими, в Ивано-Франковске – с ветеранами АТО и тому подобное. В общем – больше дюжины игр в разных уголках Украины. Мы хотим, чтобы матч с участием сборной на годы запомнился участникам и зрителям.

Как, например, наш визит в августе на самую передовую, в Марьинку. Мы посещали позиции бойцов, видели, в каких условиях они несут службу, а затем в соседней Красногоровке провели матч. Местные говорят, что такого количества людей в одном месте не собиралось с начала боевых действий. Только ради этого стоило ехать на восток", – передает слова Анатолия прес-служба ФФУ.

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Сборная Украины Анатолий Демьяненко Сборная ветеранов Украины
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