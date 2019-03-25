Демьяненко: Сборная Украины просто обязана привезти из Люксембурга три очка

Бывший тренер Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от отборочного матча Евро-2020 Люксембург – Украина.

"Я нахожусь в Люксембурге, куда прилетел, чтобы поддержать нашу национальную команду. Из того, что я вижу здесь, могу сказать: в расположении сборной Украины царит хорошее настроение.

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Важно, чтобы не было недооценки соперника. К игре с Люксембургом нужно отнестись очень серьезно. Считаю победу Люксембурга над Литвой неслучайной, кто бы что не говорил. Я смотрел ту игру. Хозяева поля продемонстрировали хорошее движение и бойцовские качества. Наш будущий соперник отлично выглядел как команда. Люксембург – это сильный середняк.

Нашей национальной команде волей календаря выпало начать отбор двумя выездными поединками. И если мы смогли взять балл в гостевой встрече с Португалией, то из Люксембурга просто обязаны привезти три очка.

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В сборной Украины есть много классных исполнителей – не 11-13 человек, а все 25. Тот же Цыганков, считаю, способен качественно заменить травмированного Марлоса.

Я думаю, что Яремчук в Лиссабоне хорошо сыграл. Против Люксембурга он снова может выйти и получить в атаке мощную поддержку от полузащиты. Что касается Мораеса, то Андрей Шевченко должен принять решение и взять ответственность за его выход.

Нам необходимо гибко сыграть в атаке. Соперник может закрыть и Яремчука, и Мораеса. Тогда завершителем атак должен стать кто-то из хавбеков. Хорошо, что у нас есть забивные полузащитники – Малиновский, Коноплянка, и Зинченко может поразить чужие ворота.

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Повторюсь, из того, что я вижу здесь, в Люксембурге, все наши ребята в тонусе, все горят желанием сыграть. На кого стоит сделать ставку, лучше знает Андрей Шевченко, и не нужно бояться делать изменения. Уверен, неприятных сюрпризов для украинских болельщиков не должно быть. Мы возьмем три очка", – цитирует Демьяненко Команда 1.