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Демьяненко рассказал о преимуществах назначения Михайличенко в Динамо

18:46 145 Читати українською
Демьяненко рассказал о преимуществах назначения Михайличенко в Динамо
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Легенда киевского гранда поделился мнением об изменениях на тренерском мостике Динамо.

 

"Что касается последних результатов Динамо и вылета команды из Лиги чемпионов, то, конечно, такого соперника, как Брюгге, киевляне должны были проходить. Почему не получилось? Это лучше анализировать, когда находишься внутри коллектива. Что-то пошло не так, хотя в домашней игре с бельгийцами начальный план "бело-синих" сработал – команда открыла счет в матче на первых минутах, но не более того.

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Что касается назначения Алексея Михайличенко, то он опытный тренер, в совершенстве знает эту команду, возможности футболистов и много времени на раскачку ему не понадобится. Думаю, что на его будущую работу в статусе главного тренера можно смотреть с оптимизмом. Надеюсь, что его приход вызовет у Динамо прилив энергии", – рассказал Демьяненко в комментарии Команда№1.

Напомним, новый тренерский штаб киевлян дебютирует в матче пятого тура УПЛ против Олимпика, который состоится 24 августа.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Анатолий Демьяненко Динамо Киев - Олимпик
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