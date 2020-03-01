Демьяненко потерпел очередную неудачу во главе Нитры – украинского тренера наказал экс-игрок УПЛ

В 21 туре чемпионата Словакии Нитра Анатолия Демьяненко уступила команде, которая лидирует в турнирной таблице.

Чемпионат Словакии, 21 тур

Нитра – Слован – 0:1

Гол: Моха, 56.

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В домашнем матче против текущего лидера чемпионата Словакии команда Анатолия Демьяненко в основном оборонялась. Слован значительно больше владел мячом и создал немало голевых моментов, один из которых реализовал бывший хавбек Олимпика Моха. На 56 минуте он классным обводящим ударом поразил нижний угол ворот Нитры. Этот гол стал победным для гостей.

Отметим, что для команды Демьяненко это уже второе поражение в трех матчах после зимнего перерыва. После прихода украинского специалиста Нитра не забила еще ни одного гола в официальных матчах и находится на дне турнирной таблицы чемпионата Словакии, имея равное количество очков с Погроне – по 16.

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