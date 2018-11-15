Демьяненко: Последние игры сборной Украины показали, что команда на правильном пути

Экс-игрок и тренер Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от ближайших игр сборной Украины против Словакии и Турции.

"Думаю, в следующих встречах Шевченко проверит ближайший резерв. Есть прекрасная возможность проверить этих футболистов на хорошем уровне.

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Хочется пожелать удачного выступления. Мне кажется, игра у сборной появляется. Последние игры показали, что команда на правильном пути", – сказал Демьяненко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, сборная Украины 16 ноября сыграет против Словакии в Лиге наций, а 20 ноября проведет товарищеский матч со сборной Турции.